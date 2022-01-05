В Томске скончался человек на стадионе «Буревестник»

Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь

4 декабря в Томске человеку стало плохо, но скорая помощь не успела до него добраться. Человек скончался. Об этом сообщает издание Аиф-Томск ссылаясь на рассказал очевидца в паблике «Регион-70».

«Как рассказал очевидец в паблике «Регион-70», мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. На место выехала реанимационная бригада, но автомобиль столкнулся с препятствием - ворота стадиона не открывались из-за снега, и в целом въезд не был почищен. Проехать скорая не смогла, и человека спасти не удалось - так утверждает автор видео, размещённого в сообществе», — уточняет издание.

Корреспондент КП-Томск позвонила в пресс-службу УМВД по Томской области, но там не взяли трубку.