Томская область заняла 25 место в рейтинге тревожности в 2021 году

Индекс тревожности в СМИ в 2021 году вырос на 71% по сравнению с 2020 годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томская область расположилась на 25 месте в рейтинге тревожности регионов России в 2021 году. Для составления рейтинга исследователи собирали информацию о фобиях людей в СМИ и соцсетях, сообщает российская компания КРОС.

Для томичей в прошлом году самое страшное было введение QR-кодов, рост числа жестоких преступлений и вакцинация от COVID-19. Средний индекс тревожности в Томской области составил 35 баллов.

Наиболее встревоженным регионом Сибири оказалась Новосибирская область: она набрала 80 баллов.

Добавим, что индекс тревожности в СМИ в 2021 году вырос на 71% по сравнению с 2020 годом. Основные переживания россиян - коронавирус и его последствия, а также введение системы QR-кодов.