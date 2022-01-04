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Общество4 января 2022 15:57

Движение на двухуровневой развязке Томск-Новосибирск-Кемерово откроют в 2022 году

На сегодняшний день она работает лишь частично
Источник:kp.ru
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Пока водителям недоступна новая эстакада

Пока водителям недоступна новая эстакада

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Открыть полноценное движение на развилке Томск-Новосибирск-Кемерово планируют уже в этом году. На сегодняшний день она работает лишь частично.

Строить развязку Сибуправтодор начал еще в 2019 году, для этих целей было выделено 2,7 млрд рублей, сообщает РИА Томск. По плану ее строительство должно было завершиться в 2021 году, однако в августе развязку открыли частично.

Пока водителям недоступна новая эстакада, из-за этого следующим из Новосибирска автомобилистам приходится уступать дорогу тем, кто едет из Кемерова по встречной полосе.