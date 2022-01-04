Движение на двухуровневой развязке Томск-Новосибирск-Кемерово откроют в 2022 году

Пока водителям недоступна новая эстакада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Открыть полноценное движение на развилке Томск-Новосибирск-Кемерово планируют уже в этом году. На сегодняшний день она работает лишь частично.

Строить развязку Сибуправтодор начал еще в 2019 году, для этих целей было выделено 2,7 млрд рублей, сообщает РИА Томск. По плану ее строительство должно было завершиться в 2021 году, однако в августе развязку открыли частично.

Пока водителям недоступна новая эстакада, из-за этого следующим из Новосибирска автомобилистам приходится уступать дорогу тем, кто едет из Кемерова по встречной полосе.