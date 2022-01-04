В Томске на 20% выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир

Съемные квартиры отыграли прошлогоднее падение и с осени резко выросли в цене. Фото: "КП" Архив

За 2021 год в Томске на 20% выросли арендные ставки на двухкомнатные квартиры. Такую информацию опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

«В некоторых городах годовой прирост составил до 30-40 % за год, а в среднем по стране — 15 %. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 66 городах из 70, и трехкомнатные — в 68», - говорится в сообщении.

На портале утончили, что съемные квартиры отыграли прошлогоднее падение и с осени резко выросли в цене.

В исследовании также отмечено, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14,9 тысячи рублей, за год этот показатель вырос на 14,5 %. Двухкомнатную квартиру в Томске можно снять за 22 тысячи рублей, здесь аренда стала дороже на 19 %. А вот аренда трех комнат в Томске обойдется в среднем в 29 тысяч в месяц, рост арендной ставки за год составил 23,4 %.