На оказание психологической помощи семьям с детьми-инвалидами в Томске выделили 3,5 млн рублей

Работа психологов, родителей и педагогов помогает в развитии особенным детям и способствует их социализации. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области в этом году семьи с детьми-инвалидами смогут получить бесплатную помощь психологов. На эти нужды регион направил 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«На оплату труда педагогов и психологов, помогающих семьям скорректировать речь и поведение ребенка-инвалида, регион ежегодно закладывает средства в программе «Доступная среда»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в прошедшем 2021 году на такую помощь было направлено 3,5 миллиона рублей, также, как и в новом 2022.

Отмечается, что с семьями работают Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства, Центр развития и коррекции речи, семейная академия развития «Пазлики».

Добавим, что работа психологов, родителей и педагогов помогает в развитии особенным детям и способствует их социализации.