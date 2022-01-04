125 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Томской области

На 4 января в России с начала пандемии зарегистрировано около 10,5 миллиона случаев заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 125 жителей, 416 пациентов выздоровели. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составляет 62 404 человека, выздоровевших - 50 762.

По данным на 4 января, в России с начала пандемии выявлено около 10,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше 9,5 миллиона человек с COVID-19 выздоровели, 312 187 умерли.