В селе Тогур местный житель разбил женщине автомобиль

На данный момент в его отношении снова завели уголовное дело. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в полицию с заявлением о повреждении автомобиля обратилась 32-летняя жительница села Тогур. Полицейские оперативно установили и задержали 29-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что мужчина вечером подошел к чужому автомобилю и разбил лобовое стекло. Затем он повредил стекло кузова, правое переднее окно водительской двери и заднее стекло пассажирской двери. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый ранее уже был судим.