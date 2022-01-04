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Общество4 января 2022 7:58

В селе Тогур местный житель разбил женщине автомобиль

Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей
Ксения Высотина
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На данный момент в его отношении снова завели уголовное дело.

На данный момент в его отношении снова завели уголовное дело.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в полицию с заявлением о повреждении автомобиля обратилась 32-летняя жительница села Тогур. Полицейские оперативно установили и задержали 29-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что мужчина вечером подошел к чужому автомобилю и разбил лобовое стекло. Затем он повредил стекло кузова, правое переднее окно водительской двери и заднее стекло пассажирской двери. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый ранее уже был судим.