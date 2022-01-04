В 2021 году почти 300 жительниц Томской области передумали делать аборт

Самый юный возраст девушки, которая сделала аборт — 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2021 году за направлениями на аборт в женские консультации обратилось 2 705 женщин, в 2020 году — 3 543 женщины. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

Из числа проконсультированных 296 женщин отказались от искусственного прерывания беременности. Женщинам были проведены консультации в кабинетах медико-социальной помощи

Добавим, что что самый юный возраст девушки, которая сделала аборт — 14 лет, самый поздний — 44 года.

Кроме того, возраст самой молодой мамы — 17 лет, самой возрастной — 55 лет.