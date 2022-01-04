В селе Каргасок в Томской области введен особый противопожарный режим

Будут организованы посещения неблагополучных, социально незащищенных и многодетных семей Фото: Иван МАКЕЕВ

С 3 по 13 января в селе Каргасок введен особый противопожарный режим из-за пожара в селе 3 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.

«Постановлением районной администрации главе сельского поселения рекомендовано организовать собрания граждан для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, будут организованы посещения неблагополучных, социально незащищенных и многодетных семей для проведения разъяснительной работы по выполнению требований пожарной безопасности с вручением памяток.