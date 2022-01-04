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Общество4 января 2022 6:30

В 2021 году томские родители называли детей Азалия, Устинья и Луна

В 2021 году в Томской области родители выбирали для своих детей оригинальные имена
Источник:kp.ru
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В Томской области в 2021 году родители называли своих детей редкими именами

В Томской области в 2021 году родители называли своих детей редкими именами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2021 году родители называли своих детей редкими именами. Об этом сообщила начальник облдепартамента ЗАГС Юлия Гетманенко.

В 2021 году в Томской области родители выбирали для своих детей оригинальные имена: Алмаз, Арнольд, Вениамин, Евсей, Ермак, Леонардо, Нобель, Рафаэль, Рудольф, Феликс, а также Агафья, Азалия, Асоль, Евдокия, Зола, Луна, Мальвина, Матильда, Мелисса и Устинья.

Помимо этого, за 11 месяцев 2021 года чаще всего новорожденным мальчикам давали имена Александр, Артем, Максим, Михаил, Дмитрий, Роман. Самые популярные имена для новорожденных девочек – София (Софья), Алиса, Анна, Виктория, Ева, Мария, Полина, Варвара.