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Общество4 января 2022 6:00

Почти 140 машин «ТомскСАХ» продолжают уборку снега и наледи с городских дорог

В ручной уборке от снега задействовано более 200 человек
Ксения Высотина
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Работа сосредоточена на уборке снега и наледи с обочин дорог, снега с проезжей части и тротуаров, противогололедной обработке участков улично-дорожной сети.

Работа сосредоточена на уборке снега и наледи с обочин дорог, снега с проезжей части и тротуаров, противогололедной обработке участков улично-дорожной сети.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске продолжается уборка снега и наледи с городских дорог. «ТомскСАХ» задействовал 139 машин и более 200 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня уборку улиц силами предприятия «ТомскСАХ» проводят 139 единиц техники: тракторы, грейдеры, бульдозеры, самосвалы, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики и малая механизация», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что работа сосредоточена на уборке снега и наледи с обочин дорог, снега с проезжей части и тротуаров, противогололедной обработке участков улично-дорожной сети.

Также в мэрии отметили, что работы проводятся и в внутриквартальных проездах. В ручной уборке лестниц, пешеходов, остановок и контейнерных зон задействовано более 200 человек.