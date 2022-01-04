Томич выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области участник новогодней лотереи выиграл 1 миллион рублей. Победитель еще не обратился за выигрышем, сообщает распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

В результате новогоднего розыгрыша один томич выиграл 1 миллион рублей. Помимо этого, совокупная сумма выигрышей участников из Томской области составила 13 545 242 рубля. Общее количество выигрышных билетов, купленных в регионе, — 96 296 штук.

Добавим, что по итогам новогоднего розыгрыша в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиард рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей.