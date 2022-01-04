При пожаре в селе Татьяновка Шегарского района погиб мужчина

На данный момент выясняется причина возгорания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Татьяновка Шегарского района в пожаре погиб 48-летний хозяин квартиры. Возгорание произошло в 2-квартирном панельном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В с. Татьяновка Шегарского района в 2-квартирном панельном жилом доме в одной из квартир обгорели стены и мебель в комнате. Площадь пожара составила 12 кв. м», - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 14.33, а его ликвидация была в 15.03. Также добавляется, что в сгоревшей комнате было обнаружено тело погибшего мужчины.

На данный момент выясняется причина возгорания. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники, 6 человек.