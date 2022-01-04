В Томской области за ноябрь 2021 года был установлен антирекорд смертности от COVID-19

На 3 января в Томской области зафиксировано два случая смерти связанных с ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в ноябре 2021 года был установлен антирекорд смертности от коронавирусной инфекции. За последний месяц осени в прошлом году умерло почти 500 томичей, сообщает пресс-служба Росстата.

«В Томской области от коронавируса умерли 489 человек. Еще у 200 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что более 87,5 тысяч человек в России умерли от коронавируса. Из них у более 80 тысяч заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. Около 1,5 тысячи пациентов инфекция вызвала осложнения и ускорила смерть. Также почти 6 тысяч болели сопутствующим заболеванием, но коронавирус никак не повлиял на наступление смерти.

Отметим, что за ноябрь оперштаб Томска сообщил только о 37 смертях связанных с коронавирусной инфекцией. Это объясняется тем, что в ежедневную статистику попадают случаи, когда у людей был подтвержденный ПЦР-тест. В свою очередь, Росстат рассказывает, что в их статистику попадают и случаи, в которых болезнь определили посмертно (по результатам вскрытия) как основную или сопутствующую причину смерти.

Добавим, что на 3 января в Томской области зафиксировано два случая смерти связанных с ковидом. На данный момент, общее число умерших от инфекции в регионе составляет 677 человек.