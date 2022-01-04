В Томске волонтеры нашли женщину с возможной потерей памяти

В 03.20 в группе "ЛизаАлерт" появилось сообщение о том, то женщина найдена и жива. Фото: "ЛизаАлерт"

Томские волонтеры "ЛизаАлерт" нашли пропавшую 64-летнюю женщину с возможной потерей памяти.

«Пропала Бабаева (Горшкова, Рудакова) Любовь Станиславовна, 64 года. 3 января ушла из дома и не вернулась», - говорилось на ориентировке с пропавшей.

Сообщение о поисках Любви Бабаевой появилось в группе волонтеров в 23.38. в 00:00 по адресу Косарева, 23 у офиса Красного креста состоялся сбор неравнодушных волонтеров. А в 03.20 вышло сообщение о том, что женщина найдена и жива.

Добавим, что ранее "КП-Томск" также сообщала, что томская полиция разыскивает пропавшего в сентябре 40-летнего мужчину.