Томская полиция разыскивает пропавшего в сентябре 40-летнего мужчину

Томич еще в сентябре ушел из дома по улице Иртышской, 23, в Томске и до сих пор не вернулся
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
В полицию Томска поступило сообщение о том, что 18 сентября 2021 года ушёл из дома по улице Иртышской и пропал 40-летний Грибанов Николай. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Уточняется, что томич еще в сентябре ушел из дома по улице Иртышской, 23, в Томске и до сих пор не вернулся. По предварительной информации, он мог уехать в село Зоркальцево.
На вид мужчине сорок лет, волосы черные, имеет залысины, телосложение среднее, рост 182 см, глаза зеленые.
На момент пропажи был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, белые кроссовки, светлую кофту.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефону 8 3822 795 002 или 112 (с мобильного).