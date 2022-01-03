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Общество3 января 2022 16:38

Томская полиция разыскивает пропавшего в сентябре 40-летнего мужчину

По предварительной информации, он мог уехать в село Зоркальцево.
Источник:kp.ru
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Томич еще в сентябре ушел из дома по улице Иртышской, 23, в Томске и до сих пор не вернулся

Томич еще в сентябре ушел из дома по улице Иртышской, 23, в Томске и до сих пор не вернулся

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о том, что 18 сентября 2021 года ушёл из дома по улице Иртышской и пропал 40-летний Грибанов Николай. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что томич еще в сентябре ушел из дома по улице Иртышской, 23, в Томске и до сих пор не вернулся. По предварительной информации, он мог уехать в село Зоркальцево.

На вид мужчине сорок лет, волосы черные, имеет залысины, телосложение среднее, рост 182 см, глаза зеленые.

На момент пропажи был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, белые кроссовки, светлую кофту.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефону 8 3822 795 002 или 112 (с мобильного).