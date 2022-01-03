Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2022 10:53

Прокуратура начала проверку после гибели человека при пожаре в Каргаске

Жильцы дома были оперативно эвакуированы спасателями, семь человек госпитализировали в больницу, один погиб.
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура приступила к проверке, по результатам которой будут установлены причины произошедшего

Прокуратура приступила к проверке, по результатам которой будут установлены причины произошедшего

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в поселке Геологический Каргасокского района в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, утром 3 января произошло возгорание в 12-квартирном доме в поселке Геологический Каргасокского района.

Жильцы дома были оперативно эвакуированы спасателями, семь человек госпитализировали в больницу, один погиб.

Прокуратура приступила к проверке, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.