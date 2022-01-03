Прокуратура начала проверку после гибели человека при пожаре в Каргаске

Прокуратура приступила к проверке, по результатам которой будут установлены причины произошедшего
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Томской области прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в поселке Геологический Каргасокского района в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, утром 3 января произошло возгорание в 12-квартирном доме в поселке Геологический Каргасокского района.
Жильцы дома были оперативно эвакуированы спасателями, семь человек госпитализировали в больницу, один погиб.
Прокуратура приступила к проверке, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.