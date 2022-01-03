В Томске полицейские установили распылившего перцовый баллончик мужчину

Мужчина также избил девушку, которая на момент прибытия полицейских уже ушла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские полицейские установили личность мужчины, который накануне распылил перцовый баллончик в подъезде дома по улице Архитектора Василия Болдырева. Им оказался 20-летний местный житель, сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, в подъезде одного из домов томского микрорайона Зеленые Горки парень избил девушку. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Как сообщили очевидцы, в ночь на воскресенье парень бегал по подъезду, стучался в квартиры и громко кричал. При этом молодой человек распылял перцовый баллончик.

Сообщение о том, что неизвестный распылил перцовый баллончик в подъезде жилого года по улице Архитектора Василия Болдырева, 4, в Томске поступило в полицию в воскресенье, 2 января, около 05:00.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили пьяного 20-летнего томича. Стражи порядка опросили свидетелей и очевидцев. Они пояснили, что мужчина также избил девушку, которая на момент прибытия полицейских уже ушла.

Правоохранители установили, что томич и его 19-летняя знакомая распивали алкоголь в одной из квартир. В какой-то момент мужчина на фоне возникших неприязненных отношений распылил перцовый баллончик сначала в квартире, а потом и в подъезде жилого дома. Затем молодой человек избил девушку.

Потерпевшая заявила об избиении в полицию, ей выдано направление на проведение медэкспертизы.

Полицейские начали проверку по данному факту.