В Асино местного жителя подозревают в краже шуруповерта

Сотрудники полиции оперативно задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В полицию Асино обратился местный житель, который сообщил, что у него из квартиры украли шуруповерт. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
По предварительной информации, подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, где увидел у него немецкий шуруповерт. Мужчина решил укрась его. Он дождался момента, когда хозяин вышел в другую комнату и похитил шуруповерт, а в последствии сдал его в один из томских ломбардов. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 7000 рублей.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».