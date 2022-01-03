В Асино местного жителя подозревают в краже шуруповерта

Сотрудники полиции оперативно задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию Асино обратился местный житель, который сообщил, что у него из квартиры украли шуруповерт. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, где увидел у него немецкий шуруповерт. Мужчина решил укрась его. Он дождался момента, когда хозяин вышел в другую комнату и похитил шуруповерт, а в последствии сдал его в один из томских ломбардов. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 7000 рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».