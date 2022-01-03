В Томской области будут судить врача после смерти пациентки

Уголовное дело передано в суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медработника из города Асино Томской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело передано в суд, сообщается на сайте Асиновского городского суда.
В сообщении говорится, что врач во время экстренного оперативного вмешательства не оказал пациентке процедуру экстренной помощи из-за возникшего у нее нарушения функций верхних дыхательных путей, а также отсутствия кислородной поддержки.
В результате этого женщина скончалась.