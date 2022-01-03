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Общество3 января 2022 7:21

Число иностранцев в Томской области увеличилось в 2021 году

Больше всего иностранцев на территории Томской области – это граждане Казахстана
Источник:kp.ru
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Около 2 тысяч человек являются гражданами Узбекистана

Около 2 тысяч человек являются гражданами Узбекистана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После открытия авиаперелетов в 2021 году около 20 тысяч иностранцев встали на первичный миграционный учет в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Большую часть иностранцев в Томской области составляют граждане Казахстана (около 5000 человек из 20 304). Также порядка 2 тысяч человек являются гражданами Узбекистана и по тысяче - граждане Таджикистана и Китая.

Добавим, что в 2021 году число иностранцев в Томской области было больше почти на 6 тысяч человек, чем за тот же период в 2020 году.