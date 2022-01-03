При пожаре в Томской области пострадали четыре человека

Пожарные спасли 12 человек, трое из которых дети

В селе Каргасок Томской области при пожаре пострадали 4 человека, 12 человек были эвакуированы из горящего дома. Об этом сообщает МЧС России по Томской области.

Возгорание произошло утром в понедельник, 3 января, в двухэтажном жилом доме по улице Энтузиастов. На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде было сильное задымление.

Пожарные спасли из горящего дома 12 человек, в том числе трое детей.

Четыре человека получили отравление продуктами горения, они были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу.

В результате пожара в квартире обгорели стены, мебель, частично прогорело потолочное перекрытие в кухне, закоптились стены в подъезде.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 09:25.