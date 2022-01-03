24 жителя Томской области получают зарплату более 1 млн рублей

Таким образом, в Томской области проживают 24 миллионера. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области служба статистики озвучила число миллионеров среди местных жителей. Росстат провел анализ и выяснил, сколько жителей региона зарабатывают ежемесячно более миллиона рублей.

По информации Росстата, 18 жителей Томской области каждый месяц зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей. Еще пять томичей получают ежемесячно от 1,5 до трех миллионов рублей. Зарплату более трех миллионов рублей получает только один житель региона. Таким образом, в Томской области проживают 24 миллионера.

Согласно статистике, 33% жителей региона получают менее 30 тысяч рублей в месяц. До 40 тысяч зарабатывают около 22 % томичей. Более 35% опрошенных жителей Томской области имеют зарплату от 40 до 65 тысяч рублей в месяц.

Меньше МРОТ в регионе получают более 4000 человек. Как сообщили в Росстате, всего в регионе работают порядка 200 тысяч человек.