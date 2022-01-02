Ряд домов в Томске останется без холодной воды в ночь на 3 января из-за аварии

Воду в домах томичей отключат из-за коммунальной аварии Фото: архив КП

В части домов Кировского и Советского районов Томска в ночь на понедельник, 3 января, отключат холодное водоснабжение на время проведения аварийных ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Так, холодной воды не будет с 23:00 воскресенья, 2 января, до 06:00 понедельника, 3 января. В это время бригады "Томскводоканала" будут вести аварийные ремонтные работы.

С полным списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

ООО "Томскводоканал" приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит томичей набрать необходимый запас воды.

Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону диспетчерской службы "Томскводоканала": тел. 90-50-90 и позвонив в городскую оперативно- дежурную службу по номеру 005.