В Томской области 70% дворов оснащены стоянками для машин

Больше 40 % жителей региона считают, что парковки во дворах находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству парковочных мест для автомобилей во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Согласно данным Росстата, почти 70% дворов в Томской области оснащены стоянками для машин, что является максимальным показателем среди регионов Сибири.

Среди опрошенных томичей 13,5% отметили хорошее качество парковок в Томской области. Больше 40 % жителей региона считают, что парковки во дворах находятся в удовлетворительном состоянии.