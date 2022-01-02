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Общество2 января 2022 11:44

В Томской области 70% дворов оснащены стоянками для машин

Среди опрошенных томичей 13,5% отметили хорошее качество парковок в Томской области
Источник:kp.ru
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Больше 40 % жителей региона считают, что парковки во дворах находятся в удовлетворительном состоянии

Больше 40 % жителей региона считают, что парковки во дворах находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству парковочных мест для автомобилей во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Согласно данным Росстата, почти 70% дворов в Томской области оснащены стоянками для машин, что является максимальным показателем среди регионов Сибири.

Среди опрошенных томичей 13,5% отметили хорошее качество парковок в Томской области. Больше 40 % жителей региона считают, что парковки во дворах находятся в удовлетворительном состоянии.