В 2021 году 62 тысячи пациентов получили лекарства от COVID-19 в Томской области

Бесплатно было выдано 189,8 тысячи упаковок препаратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лекарства от COVID-19 получили 62 тысячи пациентов в 2021 году в Томской области. Бесплатно было выдано 189,8 тысячи упаковок препаратов на сумму 141,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время в областном аптечном складе находятся 77 тысяч упаковок лекарственных препаратов, которых хватит до следующей поставки.

«Право на бесплатные препараты имеют пациенты, которые лечатся на дому и имеют подтвержденный COVID-19, а также больные с признаками новой коронавируса. При наличии медицинских показаний пациентам лекарства доставляют врачи или волонтеры», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что по назначению врача пациентов обеспечивают антибиотиками, противовирусными средствами, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами.