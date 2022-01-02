Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 8:56

В Томске 68 машин будут вывозить мусор на новогодних выходных

Вывозить ТКО каждый день будут 68 мусоровозов, а раз в неделю будет осуществляться вывоз крупногабаритного мусора.
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время каникул в городе заметно увеличивается объем бытовых отходов

Во время каникул в городе заметно увеличивается объем бытовых отходов

Фото: Архив "КП"

На время длинных новогодних выходных в Томске УМП «Спецавтохозяйство» будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщает мэрия Томска.

Вывозить ТКО каждый день будут 68 мусоровозов, а раз в неделю будет осуществляться вывоз крупногабаритного мусора.

Директор УМП «Спецавтохозяйство» Михаил Курилов просит жителей Томска с пониманием отнестись к работе регоператора в дни новогодних праздников. Во время каникул в городе заметно увеличивается объем бытовых отходов, также на дорогах появляются автомобильные пробки, что затрудняет вывоза мусора.

Он также попросил автолюбителей не парковаться на подъездных путях к мусорным контейнерам.

Также томичи с помощью онлайн-сервиса «Экологический контроль» могут оперативно передать информацию о незаконных свалках ТКО и о скоплении мусора на контейнерных площадках.