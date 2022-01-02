Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 8:07

В Северске кинологи поздравили воспитанников детского сада №44

Кинологи показали ребятам элементы дрессировки служебных собак, водили с детьми хоровод и пели песни
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Росгвардейцы разрешили детсадовцам погладить бельгийских овчарок

Росгвардейцы разрешили детсадовцам погладить бельгийских овчарок

В Северске Томской области кинологи поздравили с новогодними праздниками воспитанников детского сада № 44. Об этом сообщает в пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед мороз специального назначения», кинологи Северского соединения Росгвардии поздравили дошколят с новогодними праздниками и организовали праздничное выступление.

Кинологи показали ребятам элементы дрессировки служебных собак, водили с детьми хоровод и пели песни. Также на память дети сфотографировались с собаками, а напоследок росгвардейцы разрешили детсадовцам погладить бельгийских овчарок.