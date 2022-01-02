В Северске кинологи поздравили воспитанников детского сада №44

Росгвардейцы разрешили детсадовцам погладить бельгийских овчарок

В Северске Томской области кинологи поздравили с новогодними праздниками воспитанников детского сада № 44. Об этом сообщает в пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед мороз специального назначения», кинологи Северского соединения Росгвардии поздравили дошколят с новогодними праздниками и организовали праздничное выступление.

Кинологи показали ребятам элементы дрессировки служебных собак, водили с детьми хоровод и пели песни. Также на память дети сфотографировались с собаками, а напоследок росгвардейцы разрешили детсадовцам погладить бельгийских овчарок.