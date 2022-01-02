В Северске полицейские задержали подозреваемых в краже металла с дачи

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Архив КП

В полицию Северска обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила о краже с дачи ее личного имущества. Полицейские оперативно задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, подозреваемые проникли на территорию дачи потерпевшей и украли разные металлические изделия, которые в последствии сдали в пункт приема металлолома. Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшей ущерб на сумму более 13 000 рублей.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых, ими оказались трое мужчин 39, 35 и 26 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».