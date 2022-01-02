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Общество2 января 2022 5:39

В томских роддомах 1 января родились 13 младенцев

Из них 10 девочек и 3 мальчика.
Источник:kp.ru
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В том числе на свет появилась двойня.

В том числе на свет появилась двойня.

Фото: Архив КП

В роддомах Томска в первый день нового года появились на свет 13 малышей, из них 10 девочек и 3 мальчика. Об этом сообщили в облздраве.

Стали мамами 1 января жительницы Томска, Северска, Каргасокского, Зырянского и Бакчарского районов.

Восемь малышей родились в первый день 2022 года в областном перинатальном центре, в том числе есть и одна двойня.

Еще 4 детей появились на свет в роддоме им. Н. А. Семашко и один - в роддоме №1.

В новогоднюю ночь первой родилась девочка в роддоме им. Н. А. Семашко. Малышка появилась на свет в 01:35, ее рост - 51 см, вес - 3 000 грамм. В этом же роддоме родилась и самая крупная девочка, ее вес составил 3 750 граммов, а рост - 53 сантиметра.