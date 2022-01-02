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Здоровье2 января 2022 5:00

Томские главврачи продолжат «Открытые приемы» в 2022 году

В 2021 году прошло восемь «Открытых приемов».
Источник:kp.ru
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До стабилизации эпидобстановки в регионе проходить они будут дистанционно.

До стабилизации эпидобстановки в регионе проходить они будут дистанционно.

Фото: Архив КП

В новом году руководители медучреждений региона продолжат проводить «Открытые приемы», в ходе которых томичи смогут задать волнующие их вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, такой формат общения по-прежнему востребован у томичей, поэтому в новом году «Открытые приемы» продолжатся. До стабилизации эпидобстановки в регионе проходить они будут дистанционно, уточнил он.

«Открытый прием» стартовал в 2016 году. Начиная с этого времени прошло уже 31 «Открытый прием», в ходе которых главврачам поступило 1863 обращения. В прошлом году было проведено восемь телефонных «Открытых приемов».