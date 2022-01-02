Жителя Томска оштрафовали на 10 тысяч за избиение сотрудника администрации

Подсудимый полностью признал свою вину Фото: архив КП Кипр

В Томске 58-летний местный житель заплатит штраф в размере 10 000 рублей за применение насилия в сотрудника Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

Судом установлено, что в апреле прошлого года сотрудник регионального Департамента лицензирования и регионального госконтроля пришел проверить информацию о незаконной торговле спиртными напитками в один из томских продуктовых магазинов.

Во время проверки муж хозяйки магазина начал выносить весь алкоголь через служебный выход и складывать его в свой автомобиль.

Когда специалист департамента начал фиксировать этот факт, мужчина схватил его за руку со всей силы ударил о кирпичную стену и сбежал.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и извинился перед потерпевшим.

Суд назначил томичу штраф в размере 10 000 руб.

Приговор суда не вступил в законную силу.