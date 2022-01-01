Стоимость проезда в общественном транспорте Томска выросла с 1 января

Проехать за 21 рубль в автобусах Томска смогут женщины старше 55 лет и мужчины 60 лет. Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года в общественном транспорте Томска вырос тариф на перевозку пассажиров и багажа. Об этом сообщает мэрия Томска.

Соответствующее постановление было принято городской администрацией в 2019 году. В документе обозначены максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа с 2020 по 2024 годы.

Так, в 2022 году предельный тариф до 21:00 составит 24 рубля, а после 21 часа - 30 рублей.

Проехать за 21 рубль в автобусах Томска смогут женщины старше 55 лет и мужчины 60 лет. Стоимость проезда в электротранспорте для лиц этой возрастной категории составит 19 рублей.