Главу томского села будут судить за взятку в 2 млн рублей за покровительство бизнесмена

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения
Фото: Архив КП
В Молчановском районе Томской области главу Суйгинского сельского поселения обвиняют в получении взятки. Мужчина получил более 2 млн рублей за покровительство знакомого бизнесмена, сообщили в прокуратуре Томской области.
Следствием установлено, что с марта 2016 по декабрь 2019 года обвиняемый, занимая должность главы сельского поселения, систематически получал от знакомого бизнесмена деньги за предоставление из регионального бюджета максимально возможных субсидий и общее его покровительство.
Всего за указанный период времени обвиняемый получил от бизнесмена свыше двух миллионов рублей.
Помимо этого, в 2018 году мужчина взял от жителя Верхнекетского района взятку у сумме 30 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже муниципального имущества.
Уголовное дело передано для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.