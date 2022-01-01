Главу томского села будут судить за взятку в 2 млн рублей за покровительство бизнесмена

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото: Архив КП

В Молчановском районе Томской области главу Суйгинского сельского поселения обвиняют в получении взятки. Мужчина получил более 2 млн рублей за покровительство знакомого бизнесмена, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что с марта 2016 по декабрь 2019 года обвиняемый, занимая должность главы сельского поселения, систематически получал от знакомого бизнесмена деньги за предоставление из регионального бюджета максимально возможных субсидий и общее его покровительство.

Всего за указанный период времени обвиняемый получил от бизнесмена свыше двух миллионов рублей.

Помимо этого, в 2018 году мужчина взял от жителя Верхнекетского района взятку у сумме 30 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже муниципального имущества.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.