Стал известен прогноз погоды на новогодние каникулы в Томске

Томичей ожидают морозы до -33 градусов Фото: Архив КП

В первой декаде января в Томской области температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса и составит -15...-21 градус. В Томске на новогодних каникулах будет морозно, сообщили в региональном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в начале января в Томской области температура воздуха будет на уровне -14...-20 градусов в ночное время и -6...-11 в дневное.

К середине декады столбики термометров опустятся до -23...-28 градусов ночью, при прояснениях до -33 градусов, и до -18...-27 градусов днем.

В Томске в начале января прогнозируется -16...-18 градусов по ночам и -6...-8 градусов днем. К 5 января ожидается похолодание до -18...-20 градусов в дневное время и до -23...-25 градусов в ночное.

Снег будет идти практический каждый день первой декады января.