Назван топ-20 школ Томской области

В лучшие вузы России поступили выпускники двадцати томских школ Фото: Архив "КП"

Стала известна двадцатка лучших школ Томской области по результатам 2021 года исходя из конкурентоспособности их выпускников. Топ-20 школ в очередной раз составило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В лучшие вузы России в 2021 году поступили выпускники лицея при ТПУ, Академического лицея им. Г.А. Псахье и Гуманитарного лицея. Также продемонстрировали свои знания выпускники Сибирского лицея, томской гимназии № 29, томской школы № 4. Кроме этого, высоко оценили выпускников Томского физико-технического лицея, томских лицея № 7, гимназии № 13, лицей № 1 им. А.С. Пушкина.

Помимо этого, хорошие результаты показали выпускники Северской гимназии, томской школы № 40, лицея ТГУ, томских гимназий № 26, №6, Заозерной школы № 16 Томска.

Выпускники томской гимназии № 18, лицея № 8, гимназии № 56 Томска и Русской классической гимназии № 2 также поступили в лучшие вузы страны благодаря своим знаниям.