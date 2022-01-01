В Томске полиция проверит конфликт между подростком и охраной в ТЦ

Личности всех участников конфликта установлены Фото: Архив "КП"

Томские полицейские начали проверку после конфликта, который произошел между подростком и охраной в одном из городских торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о том, что в одном из торговых центров в Томске произошел конфликт, поступило в полицию вечером 30 декабря.

Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия, где установили личности всех участников конфликта. Подросток был передан законным представителям.

В данный момент сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, которые помогут определить правомерность действий сотрудников ТЦ.

Всех, кто стал свидетелем данного конфликта, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефону :8(3822)499-024 или 02 (102- с мобильного).