Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с Новым годом

Губернатор пожелал томичам провести Новый год с семьей Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В канун нового года томский губернатор Сергей Жвачкин записал для жителей региона новогоднее видеообращение. Он пожелал томичам здоровья, а также скорейшего завершения пандемии.

Губернатор отметил, что именно сибиряки встречают Новый год со снегом, морозом, елкой и разнообразными зимними забавами. Также Жвачкин добавил, что впервые страна отдыхала 31 декабря и что именно Томск подал эту идею.

Глава региона считает магическим перекресток старого и нового года. «Когда бьют куранты, время как будто замирает, и мы рождаемся заново. Новый год – это новая жизнь, и что может быть прекрасней!», - сказал Жвачкин.

Он пожелал томичам здоровья и веселых каникул, а также отметил, что загадает под бой курантов скорейшего окончания эпидемии коронавируса.