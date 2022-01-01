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Общество1 января 2022 0:46

Мороз до -18 градусов и порывистый ветер ожидаются в Томске 1 января

Новый год в Томске начнется с морозной и ветреной субботы.
Источник:kp.ru
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Начало нового года в Томске будет морозным

Начало нового года в Томске будет морозным

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Новый год в Томске начнется с морозной и ветреной субботы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В субботу, 1 января, существенных осадков в Томске не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -16…-18°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области прогнозируется небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами с усилением до 12 м/с. Температура воздуха днем составит -14…-19°С. На дорогах местами гололедица.