Мороз до -18 градусов и порывистый ветер ожидаются в Томске 1 января

Начало нового года в Томске будет морозным Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Новый год в Томске начнется с морозной и ветреной субботы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В субботу, 1 января, существенных осадков в Томске не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -16…-18°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области прогнозируется небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами с усилением до 12 м/с. Температура воздуха днем составит -14…-19°С. На дорогах местами гололедица.