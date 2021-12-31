Дольщикам долгостроя с ул. Ачинской в Томске выплатят денежные компенсации

Дом по Ачинской, 18а начали строить еще в 2012 году. Через десять лет проблема дольщиков этого долгостроя решена: выплаты за так и не построенные квартиры получат более 30 человек. Фото - сайт администрации Томской области.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о выплате компенсаций томским дольщикам проблемного36-квартирного дома по ул. Ачинской, 18а, который начали возводить почти 10 лет назад, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Дом по Ачинской, 18а начали строить еще в 2012 году. Через десять лет проблема дольщиков этого долгостроя решена: выплаты за так и не построенные квартиры получат более 30 человек», - сказал генеральный директор регионального фонда защиты прав дольщиков Сергей Световец.

Он уточнил, что выплаты будут производиться через уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент в январе 2022 года. Представитель банка будет принимать документы от дольщиков в региональном фонде по ул. Никитина, 37а в Томске. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

По словам С. Световца, размер компенсаций рассчитывается, исходя из рыночной стоимости «квадрата» жилья в районе застройки. Сумма устанавливается индивидуально для каждого дольщика, она зависит от метража недостроенной квартиры.

- Компенсации можно получить за помещения площадью до 120 «квадратов». При этом сумма компенсации не может быть меньше, чем та, что оплачена по договору долевого участия, - пояснил гендиректор фонда защиты прав дольщиков.

Напомним, строительство жилого здания на ул. Ачинской, 18а прекратилось в 2014 году, в 2017-м было начато конкурсное производство в отношении компании-застройщика.