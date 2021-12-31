В магазине житель Северска Томской области беспрепятственно «снял кассу», за что может получить реальный срок

За кражу из кассы магазина в Северске 32-летнего местного воришку ждет судебное разбирательство и, возможно, реальный срок. Фото: архив "КП"

В полицию по ЗАТО Северск поступило заявление о хищении денег из магазина. По предварительным данным, подозреваемый вечером открыто похитил из кассы предприятия торговли 32 000 рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», - говорится в сообщении.

Добавляется: северским отделом дознания УМВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».