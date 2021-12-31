Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 декабря 2021 7:12

В магазине житель Северска Томской области беспрепятственно «снял кассу», за что может получить реальный срок

Сумма ущерба торговой точке составляет 32 тыс. рублей
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
За кражу из кассы магазина в Северске 32-летнего местного воришку ждет судебное разбирательство и, возможно, реальный срок.

За кражу из кассы магазина в Северске 32-летнего местного воришку ждет судебное разбирательство и, возможно, реальный срок.

Фото: архив "КП"

В полицию по ЗАТО Северск поступило заявление о хищении денег из магазина. По предварительным данным, подозреваемый вечером открыто похитил из кассы предприятия торговли 32 000 рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», - говорится в сообщении.

Добавляется: северским отделом дознания УМВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».