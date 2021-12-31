В Томской области зимние горки для катания прошли государственную проверку безопасности

Ледовые горки - потенциально опасные для жизни и здоровья людей объекты, если они спроектированы и построены с ошибками. Фото - сайт администрации Томской области.

Региональная служба Гостехнадзора зарегистрировала зимние горки, которые были спроектированы и произведены в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности аттракционов». Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Основная задача - уберечь посетителей горок, а это в основном дети, от неблагоприятных факторов и рисков причинения вреда здоровью. Для этого владельцы и эксплуатанты должны обеспечить постоянный контроль за состоянием ледовых выкатов, лестниц, ограждений и перил, а также должным образом следить за поведением граждан», - цитирует пресс-служба комментарий Александра Илешина, начальника инспекции.

Илешин также отметил, что к эксплуатации зимних горок предъявляются обязательные требования безопасности. Для ее обеспечения на зимних горках инспекторы Гостехнадзора планируют проведение профилактических и надзорных мероприятий.