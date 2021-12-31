Маленькие томичи смогут побывать на Кремлевской елке 31 декабря онлайн

Новогоднее шоу "Кремлевская елка" - 2022 будет доступно жителям Томской области 31 декабря на телевизионном канале "Карусель". Фото: сайт kremlyovskayayolka.ru

Жители Томской области смогут увидеть трансляцию с главной елки страны, которая начнется в субботу, 31 декабря, в 18 часов на телеканале «Карусель». Второй год елка проходит дистанционно. Это решение принято в связи со сложной эпидемической обстановкой. Посмотреть на телеэкране красочное новогоднее шоу из Государственного Кремлевского дворца смогут все россияне.

Праздничный спектакль называется «Волшебная сказка стеклодува». Это история мальчика, который, чтобы повзрослеть, проходит через испытания, разочаровывается в друзьях и вновь их обретает.

В представлении задействовано более 100 артистов театра и кино, победители и призеры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике и цирковая династия акробатов-жонглеров.

Создатели постановки сообщают, что после телевизионной трансляции на сайте канала «Карусель» появится интернет-версия новогодней сказочной постановки. И увидеть ее смогут взрослые и дети уже во всем мире.