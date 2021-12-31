В Томске новогодний фейерверк поднимется над ночным городом на 200 метров

В новогоднюю ночь праздничный фейерверк, как всегда, будет великолепен. Высота его залпов достигнет 200 метров. Фото: сайт томской мэрии.

Мэрия Томска приглашает всех жителей и гостей нашего города на праздничную концертную программу «С Новым годом», которая состоится в пятницу, 31 декабря, в 15.00 на площади Новособорной. В концерте примут участие творческие коллективы города.

В субботу, 1 января, в 1.00 нового 2022 года томичи увидят праздничный фейерверк. Его запустят со стадиона «Труд».

«Пиротехническое действие продлится 12 минут и будет состоять из 1500 залпов.В небе над стадионом появится множество фигур разного размера, которые будут создавать неповторимые пространственные и цветовые композиции. Томичи увидят разноцветные хризантемы, мерцающие облака, золотые и серебряные ивы, жемчужины и звезды. Залпы фейерверка поднимутся на высоту до 200 метров», - сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

Добавляется, что праздничный салют будут сопровождать новогодние музыкальные композиции на пл. Новособорной.