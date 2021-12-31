Уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области превысил эпидпорог на 82 процента

По результатам лабораторного мониторинга в Томской области было выявлено 25 случаев гриппа типа А(H3N2). В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19 Фото: архив "КП"

За прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 11 439 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9%. В целом по Томской области уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 44%, в возрастных группах 7-14 лет на 44% и 15 лет и старше на 82%. 73% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторного мониторинга было выявлено 25 случаев гриппа типа А(H3N2). В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19», - говорится в сообщении.

Также специалисты ведомства напоминают: в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Всего прививки против гриппа в 2021 году получили более 381 тысячи человек, из них 82 тысячи детей и 299 тысяч взрослых. План вакцинации выполнен на 66%.