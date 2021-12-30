Томичей перед Новым годом радуют цены на сливочное масло, сметану и картошку

В Томске и регионе неплохо обстоят дела с молочной продукцией, но вот говядина... Фото: Ксения Высотина

В конце уходящего года Томскстат проанализировал средние цены на продовольственные товары в территориальных центрах СФО, их максимальное и минимальное значение, сообщает пресс-служба ведомства в регионе. Отмечается, что данные взяты по ситуации на 27 декабря.

Специалисты информируют, что в Томске (это уже традиция) самая низкая средняя цена на сливочное масло (свыше 524 рубля за 1 кг), сметану (более 206 рублей за 1 кг). Также порадовал жителей областного центра картофель – около 39 рублей за 1 кг.

Но в Томске остается самой высокой в Сибири цена на говядину – более 420 рублей за 1 кг. Этот антирекорд также в городе фиксируется постоянно.

Заметим, что самая недорогая говядина в СФО продается в г. Кызыл, это столица республики Тува, – в среднем 305 рублей за 1 кг.