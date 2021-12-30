В Томске начинается процесс над жителями Кузбасса, которые выманивали деньги у пожилых горожан

Обманывать стариков - старый прием мошенников... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске Кировский районный суд города приступает к рассмотрению по существу уголовного дела двоих жителей Кемеровской области, которых обвиняют в мошенничестве, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Молодые люди под видом силовиков обманывали пожилых томичей, рассказывая о том, что родственники стариков попали в ДТП.

Сайт правоохранительного ведомства публикует подробности уголовного дела. «По версии следствия, семи пожилым томичам в возрасте от 66 до 83 лет, поступал звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы совершивших дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, убеждали отдавать свои сбережения. Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшие заворачивали денежные средства в постельное и нательное белье, после чего передавали их водителям такси. В свою очередь, обвиняемые, заранее прибыв на территорию города Томска, принимали похищенные денежные средства от водителей и переводили деньги на указанные им лицевые счета», - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют о том, что в начале июля этого года противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками уголовного розыска Томской области, произошло это в в момент очередной передачи денежных средств.

Задержанными оказались жители Кемеровской области, одному из которых 25 лет, а другому – 21 год от роду.

Отмечается, что общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 300 000 рублей.

Молодые люди были заключены судом под стражу.