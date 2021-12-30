В последний рабочий день в Томске столкнулись три автомобиля

В предпраздничные дни количество аварий на улицах Томска возрастает... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В конце последнего рабочего дня предпраздничной недели 30 декабря, около 17.00 часов, в Томске на регулируемом перекрестке проспекта Ленина с улицей Беленца, по предварительным данным, произошло столкновение трех легковых автомобилей, сообщила в соцсетях пресс-служба УМВД России по Томской области.

Специалисты информируют о том, что один из водителей доставлен в медучреждение для осмотра.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.