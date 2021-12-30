В этом году в Томской области бесплатными лекарствами обеспечено более 62 тысяч пациентов с COVID-19

Волонтеры доставляют больным новым коронавирусом препараты домой... Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего с начала уходящего года в Томской области больным с диагнозом COVID-19 бесплатно выдано 189,8 тысяч упаковок препаратов на общую сумму более 141,5 млн рублей. За минувшие месяцы лекарствами были обеспечены более 62 тысяч пациентов, сообщила 30 декабря пресс-служба администрации региона.

Специалисты информируют о том, что право на бесплатные препараты имеют пациенты, проходящие лечение на дому, с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с признаками новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что при наличии медицинских показаний пациентам лекарства доставляют врачи или волонтеры.

На данный момент на областном аптечном складе находится 77 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Этого количества достаточно для обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственной терапии.

Сообщается, что по назначению врача пациенты обеспечиваются противовирусными средствами, антибиотиками, жаропонижающими препаратами, антикоагулянтами.