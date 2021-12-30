В Кривошеинском районе Томской области открыт новый мост, соединивший две части села

В селе Красный Яр у жителей перед Новым годом - хорошая новость! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В самом конце уходящего года в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области произошло важное событие - торжественно открыт и введен в эксплуатацию 20-метровый мост через реку Черная. Этот переход соединил две части данного населенного пункта, сообщали пресс-служба администрации региона.

По информации специалистов, предыдущий деревянный мост на этом месте был построен 40 лет назад и со временем пришел в негодность.

Отмечается, что в мае прошлого года искусственное сооружение из-за аварийного состояния закрыли. Сельчанам приходилось добираться из одной части поселка в другой в объезд за 3 километра.

Сообщается о том, что текущем году по поручению губернатора региона Сергея Жвачкина из областного бюджета выделили средства на ремонт аварийного мостового перехода.

Уточняется, что в течение нескольких месяцев специалисты областного дорожного ремонтно-строительного управления фактически на месте старого построили новый железобетонный мост, который теперь соединяет два берега реки Черной и микрорайоны Красного Яра.